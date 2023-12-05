午前８時現在、公邸。朝の来客なし。

午前８時１５分、公邸発。同１６分、官邸着。

午前８時２３分から同３０分まで、閣議。

午前９時１１分、官邸発。同２２分、東京・大手町のフォーシーズンズホテル東京大手町着。