畑岡は１７位 女子ゴルフ世界ランク
2023年12月05日07時57分
女子ゴルフの最新世界ランキングが４日付で発表され、畑岡奈紗は１７位で変動はなかった。山下美夢有も１９位で変わらず、古江彩佳は２４位、笹生優花は２７位。
１位はリリア・ブ（米国）。 （時事）
畑岡は１７位 女子ゴルフ世界ランク
2023年12月05日07時57分
女子ゴルフの最新世界ランキングが４日付で発表され、畑岡奈紗は１７位で変動はなかった。山下美夢有も１９位で変わらず、古江彩佳は２４位、笹生優花は２７位。
１位はリリア・ブ（米国）。 （時事）
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