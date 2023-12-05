【１面トップ】

〔朝日〕米教団元会長も同席か 岸田氏面会時とみられる写真も 旧統一教会▽面会、安倍氏が要請か

〔毎日〕ガザ南部へ地上侵攻 イスラエル 攻撃、全土に拡大 「２４時間で７００人以上死亡」

〔読売〕「ガザ全域で地上作戦」 イスラエル 南部に侵攻開始 避難民の犠牲拡大危機

〔日経〕世界の製造業 在庫３割増 コロナ前比 中国減速で削減に遅れ 景気先行きに影響も

〔産経〕パーティー券収入 安倍派事務総長の聴取検討 経験者に不記載確認 東京地検

〔東京〕国家安全保障会議 発足１０年 米に追従 進む安保一体化

【共通ニュース】

◆アメフト廃部「継続審議」 日大会見 林理事長、辞任を否定

◆救済法案 きょう採決 旧統一教会 維新、自公国案賛成も

◆周庭氏「香港に戻らない」 民主活動家 カナダ亡命か

◆トヨタ 欧州でＥＶ２割 ６車種投入 市場拡大狙う ２６年までに

◆「大ＮＴＴ復活」に反対 競合３社 自民・法廃止提言巡り

◆住宅ローン減税 政治判断 ６年度税制改正、自公隔たり

◆「電子逮捕状」導入へ 法制審、捜査・公判ＩＴ化案 被告の遠隔出廷可能に

◆オスプレイ乗員５人発見 屋久島沖海中 ２人を引き揚げ（続）