５日の朝刊（都内最終版）☆１
2023年12月05日07時02分
【１面トップ】
〔朝日〕米教団元会長も同席か 岸田氏面会時とみられる写真も 旧統一教会▽面会、安倍氏が要請か
〔毎日〕ガザ南部へ地上侵攻 イスラエル 攻撃、全土に拡大 「２４時間で７００人以上死亡」
〔読売〕「ガザ全域で地上作戦」 イスラエル 南部に侵攻開始 避難民の犠牲拡大危機
〔日経〕世界の製造業 在庫３割増 コロナ前比 中国減速で削減に遅れ 景気先行きに影響も
〔産経〕パーティー券収入 安倍派事務総長の聴取検討 経験者に不記載確認 東京地検
〔東京〕国家安全保障会議 発足１０年 米に追従 進む安保一体化
【共通ニュース】
◆アメフト廃部「継続審議」 日大会見 林理事長、辞任を否定
◆救済法案 きょう採決 旧統一教会 維新、自公国案賛成も
◆周庭氏「香港に戻らない」 民主活動家 カナダ亡命か
◆トヨタ 欧州でＥＶ２割 ６車種投入 市場拡大狙う ２６年までに
◆「大ＮＴＴ復活」に反対 競合３社 自民・法廃止提言巡り
◆住宅ローン減税 政治判断 ６年度税制改正、自公隔たり
◆「電子逮捕状」導入へ 法制審、捜査・公判ＩＴ化案 被告の遠隔出廷可能に
◆オスプレイ乗員５人発見 屋久島沖海中 ２人を引き揚げ（続）