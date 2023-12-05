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５日の朝刊（都内最終版）☆１

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５日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年12月05日07時02分

【１面トップ】
〔朝日〕米教団元会長も同席か　岸田氏面会時とみられる写真も　旧統一教会▽面会、安倍氏が要請か
〔毎日〕ガザ南部へ地上侵攻　イスラエル　攻撃、全土に拡大　「２４時間で７００人以上死亡」
〔読売〕「ガザ全域で地上作戦」　イスラエル　南部に侵攻開始　避難民の犠牲拡大危機
〔日経〕世界の製造業　在庫３割増　コロナ前比　中国減速で削減に遅れ　景気先行きに影響も
〔産経〕パーティー券収入　安倍派事務総長の聴取検討　経験者に不記載確認　東京地検
〔東京〕国家安全保障会議　発足１０年　米に追従　進む安保一体化
【共通ニュース】
◆アメフト廃部「継続審議」　日大会見　林理事長、辞任を否定
◆救済法案　きょう採決　旧統一教会　維新、自公国案賛成も
◆周庭氏「香港に戻らない」　民主活動家　カナダ亡命か
◆トヨタ　欧州でＥＶ２割　６車種投入　市場拡大狙う　２６年までに
◆「大ＮＴＴ復活」に反対　競合３社　自民・法廃止提言巡り
◆住宅ローン減税　政治判断　６年度税制改正、自公隔たり
◆「電子逮捕状」導入へ　法制審、捜査・公判ＩＴ化案　被告の遠隔出廷可能に
オスプレイ乗員５人発見　屋久島沖海中　２人を引き揚げ（続）

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