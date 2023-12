ノースカロライナ州、シャーロット--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 生鮮果物の生産および販売のグローバル・リーダーであるドール(NYSE:DOLE)は、同社によるコスタリカにおける企業の社会的責任(CSR)に対する優れた活動が再び認められたことを発表しました。

Pictured from left: Cristian Rucavado, Vice Minister of Economy, Industry and Commerce, Government of Costa Rica; Manuel Rojas, Training Specialist, Dole/Standard Fruit Company of Costa Rica; Raquel Alfaro, Social Welfare Supervisor, Dole/Standard Fruit Company of Costa Rica; Silvia Castro, President, AmCham; Juan Carlos Chavarría, Vice President, AmCham. (Photo: Business Wire)