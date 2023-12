ミズーリ州スプリングフィールド--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- グローバルな開発業務受託機関であるQPSホールディングスLLCは、ミズーリ州スプリングフィールドにおいて事業を拡大しました。新しい施設には、臨床(安全性)研究所、最新の独立型薬局、臨床試験キットを製造・出荷するための新しい専用スペースなどがあります。2,750平方フィートの施設は、2023年秋の時点で完全に稼働しており、臨床研究の研究業務においてQPSに大きな柔軟性を提供します。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20231204074334/ja/

QPS Missouri is a division of QPS Holdings, LLC, a global Contract Research Organization. QPS Missouri conducts Phase I-IV clinical trials in Springfield, Missouri, and has recently added a new safety laboratory, updated pharmacy, and clinical trial kit production facility.