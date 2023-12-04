山口、ワールドツアー・ファイナル欠場 バドミントン
2023年12月04日22時48分
世界バドミントン連盟は４日、女子シングルスの山口茜（再春館製薬所）が、中国の杭州で１３日に開幕するワールドツアー・ファイナルを欠場すると発表した。（時事）
山口、ワールドツアー・ファイナル欠場 バドミントン
2023年12月04日22時48分
世界バドミントン連盟は４日、女子シングルスの山口茜（再春館製薬所）が、中国の杭州で１３日に開幕するワールドツアー・ファイナルを欠場すると発表した。（時事）
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