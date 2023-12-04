故保利耕輔氏の合同葬（元自民党政調会長、元文相、１１月４日死去）
2023年12月04日21時40分
故保利耕輔氏（元自民党政調会長、元文相、１１月４日死去）の自民党・保利家合同葬 ２０日午前１１時から東京都中央区築地３の１５の１の築地本願寺で。葬儀委員長は茂木敏充幹事長。喪主は妻美萠（みもえ）さん。
故保利耕輔氏の合同葬（元自民党政調会長、元文相、１１月４日死…
2023年12月04日21時40分
故保利耕輔氏（元自民党政調会長、元文相、１１月４日死去）の自民党・保利家合同葬 ２０日午前１１時から東京都中央区築地３の１５の１の築地本願寺で。葬儀委員長は茂木敏充幹事長。喪主は妻美萠（みもえ）さん。
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