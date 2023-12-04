【ロンドン時事】週明け４日午前のロンドン外国為替市場では、米国の早期利下げ観測が広がる中、日米の金利差縮小を見込んだ円買い・ドル売りが進み、円相場は１ドル＝１４６円台半ばに上昇した。正午現在は１４６円４９～５９銭と、前週末午後４時比１円０７銭の大幅な円高・ドル安。