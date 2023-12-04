礒崎元補佐官が自民離党
2023年12月04日21時23分
自民党は４日の党紀委員会で、安倍政権で首相補佐官を務めた礒崎陽輔元参院議員の離党を了承した。今年９月に自身のホームページで政界引退を表明。これに併せて離党届を提出していた。
総務省働き掛け認める 「放送法文書」一部裏付け―礒崎元首相補佐官
礒崎氏は当選２回。２０１９年の参院選大分選挙区に出馬、落選した。先の通常国会では、補佐官在任中に放送法の解釈を巡り総務省に圧力をかけたとされる問題が明るみに出た。
礒崎元補佐官が自民離党
2023年12月04日21時23分
自民党は４日の党紀委員会で、安倍政権で首相補佐官を務めた礒崎陽輔元参院議員の離党を了承した。今年９月に自身のホームページで政界引退を表明。これに併せて離党届を提出していた。
総務省働き掛け認める 「放送法文書」一部裏付け―礒崎元首相補佐官
礒崎氏は当選２回。２０１９年の参院選大分選挙区に出馬、落選した。先の通常国会では、補佐官在任中に放送法の解釈を巡り総務省に圧力をかけたとされる問題が明るみに出た。
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