【サンパウロ時事】ブラジル地理統計院（ＩＢＧＥ）は１日、１０月の鉱工業生産が前年同月比１．２％増となったと発表した。季節調整済み前月比は０．１％増。

１～１０月累計は前年同期比横ばい。１０月までの１２カ月間累計も前年同期比横ばいとなった。

前年同月比では…