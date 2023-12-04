【サンパウロ時事】ブラジル地理統計院（ＩＢＧＥ）は１日、１０月の鉱工業生産が前年同月比１．２％増となったと発表した。季節調整済み前月比は０．１％増。
１～１０月累計は前年同期比横ばい。１０月までの１２カ月間累計も前年同期比横ばいとなった。
前年同月比では…
ブラジルの１０月鉱工業生産、前年比１．２％増
【サンパウロ時事】ブラジル地理統計院（ＩＢＧＥ）は１日、１０月の鉱工業生産が前年同月比１．２％増となったと発表した。季節調整済み前月比は０．１％増。
１～１０月累計は前年同期比横ばい。１０月までの１２カ月間累計も前年同期比横ばいとなった。
前年同月比では…
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