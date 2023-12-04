【サンパウロ時事】サンパウロ州工業連盟（ＦＩＥＳＰ）は１１月２９日、ブラジル経済・産業の中心地である同州で、製造業の１０月の実質売上高が、季節調整済みで前月比２．３％減となったと発表した。

生産労働時間は０．７％減、設備稼働率は０．１ポイント上昇、平均実質…