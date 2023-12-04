【クアラルンプール時事】マレーシアのチャン・リーカン科学技術イノベーション相は４日の連邦議会上院で、東京電力福島第１原発の処理水放出を受けて開始したガンマ線スペクトル水監視ステーション（ＧＳＷＭＳ）を通じて行ったモニタリングでは、同国海域で１０月１日から１１…
マレーシア海域で放射能レベルの上昇見られず 日本の処理水…
【クアラルンプール時事】マレーシアのチャン・リーカン科学技術イノベーション相は４日の連邦議会上院で、東京電力福島第１原発の処理水放出を受けて開始したガンマ線スペクトル水監視ステーション（ＧＳＷＭＳ）を通じて行ったモニタリングでは、同国海域で１０月１日から１１…
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