【ジャカルタ＝時事】インドネシア西部のスマトラ島にあるマラピ山（高さ２８９１メートル）の噴火で、これまでに登山者ら１１人の死亡が確認されたことが４日、分かった。

報道などによると、３日に噴火が起きた際、７５人が登山中で、うち５２人は避難して無事だったが、１…