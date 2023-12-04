仏豪、基地利用を円滑化 中国にらみ連携―外相会談
2023年12月04日20時26分
【シドニー時事】フランスのコロナ外相は４日、オーストラリアのウォン外相とキャンベラで会談し、防衛協力の拡大などを定めた「ロードマップ」を採択した。仏豪両軍が相互に基地や施設を利用しやすくするほか、共同訓練を活発化させる。インド太平洋への進出を図る中国をにらみ、地域の安定化へ連携を深める狙いがある。
仏豪、基地利用を円滑化 中国にらみ連携―外相会談
2023年12月04日20時26分
【シドニー時事】フランスのコロナ外相は４日、オーストラリアのウォン外相とキャンベラで会談し、防衛協力の拡大などを定めた「ロードマップ」を採択した。仏豪両軍が相互に基地や施設を利用しやすくするほか、共同訓練を活発化させる。インド太平洋への進出を図る中国をにらみ、地域の安定化へ連携を深める狙いがある。
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ウォール・ストリート・ジャーナル