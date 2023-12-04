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西舘「新人王取りたい」　ヤクルトが新入団選手発表―プロ野球

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西舘「新人王取りたい」　ヤクルトが新入団選手発表―プロ野球

2023年12月04日19時06分

記者会見するヤクルトドラフト１位の西舘昂汰投手＝４日、東京都港区

記者会見するヤクルトドラフト１位の西舘昂汰投手＝４日、東京都港区

  • ヤクルトの高津監督（後列左から３人目）と記念撮影するドラフト１位の西舘昂汰投手（前列中央）ら＝４日、東京都港区

　ヤクルトは４日、東京都内で新人７選手（育成２人を含む）の入団発表を行った。ドラフト１位の西舘昂汰投手（専大、背番号１４）は「僕の持ち味は角度のある直球とフォーク。一年間、けがなく終えて新人王を取りたい」と意気込みを語った。
　育成１位で指名された高橋翔聖投手（台湾・鶯歌工商高）は都合により欠席した。
　育成を除く他の新人と背番号は次の通り。
　▽松本健吾投手（トヨタ自動車、２８）▽石原勇輝投手（明大、３５）▽鈴木叶捕手（静岡・常葉大菊川高、６５）▽伊藤琉偉内野手（ＢＣリーグ・新潟、６７）。

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