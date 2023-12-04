ヤクルトは４日、東京都内で新人７選手（育成２人を含む）の入団発表を行った。ドラフト１位の西舘昂汰投手（専大、背番号１４）は「僕の持ち味は角度のある直球とフォーク。一年間、けがなく終えて新人王を取りたい」と意気込みを語った。

育成１位で指名された高橋翔聖投手（台湾・鶯歌工商高）は都合により欠席した。

育成を除く他の新人と背番号は次の通り。

▽松本健吾投手（トヨタ自動車、２８）▽石原勇輝投手（明大、３５）▽鈴木叶捕手（静岡・常葉大菊川高、６５）▽伊藤琉偉内野手（ＢＣリーグ・新潟、６７）。