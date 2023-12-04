コスモ石油の看板

石油元売り大手コスモエネルギーホールディングス（ＨＤ）は４日、１４日に予定していた臨時株主総会を中止すると発表した。総会では、同社株を約２０％保有し、追加取得も表明していた旧村上ファンド系投資会社などに対する買収防衛策発動の賛否を問うはずだった。旧村上系が株式の大半を産業・家庭用ガス大手の岩谷産業に売却し、買い増しを撤回したため、開催を取りやめた。