障害者スポーツで優れた成績を残した選手、団体を表彰する第７回日本パラスポーツ賞（読売新聞社制定）の受賞者が４日に発表され、大賞に車いすテニス男子の小田凱人（東海理化）が選ばれた。小田は四大大会のうち、６月の全仏オープンと７月のウィンブルドン選手権でシングルス優勝を果たした。