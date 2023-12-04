大賞に車いすテニスの小田 日本パラスポーツ賞
2023年12月04日18時51分
障害者スポーツで優れた成績を残した選手、団体を表彰する第７回日本パラスポーツ賞（読売新聞社制定）の受賞者が４日に発表され、大賞に車いすテニス男子の小田凱人（東海理化）が選ばれた。小田は四大大会のうち、６月の全仏オープンと７月のウィンブルドン選手権でシングルス優勝を果たした。
大賞に車いすテニスの小田 日本パラスポーツ賞
2023年12月04日18時51分
障害者スポーツで優れた成績を残した選手、団体を表彰する第７回日本パラスポーツ賞（読売新聞社制定）の受賞者が４日に発表され、大賞に車いすテニス男子の小田凱人（東海理化）が選ばれた。小田は四大大会のうち、６月の全仏オープンと７月のウィンブルドン選手権でシングルス優勝を果たした。
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