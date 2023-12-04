【上海時事】中国ニュースサイト、界面新聞が４日までに伝えたところによると、中国鉄鋼最大手、宝武鋼鉄集団（上海市）による同業の山東鋼鉄集団（山東省）の吸収合併が中国国家市場監督管理総局から許可された。吸収合併をめぐり、同総局が独占禁止法に当たるかどうか審査して…