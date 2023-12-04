【ロンドン時事】週明け４日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米長期金利の低下を受けて円買い・ドル売りが進んだ海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１４６円台後半に上昇した。午前９時現在は１４６円７４～８４銭と、前週末午後４時比８２銭の円高・ドル安。