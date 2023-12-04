【バンコク時事】国営タイ石油会社（ＰＴＴ）子会社で給油所や小売店を展開するＰＴＴオイル・アンド・リテール（ＰＴＴＯＲ）のディサタット最高経営責任者（ＣＥＯ）は４日、傘下コーヒーチェーン「カフェ・アマゾン」の新店舗を千葉県船橋市でオープンしたと発表した。

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