【ハノイ時事】米国のエネルギー企業ＡＥＳはこのほど、ベトナム北部クアンニン省に立地するモンズオン第２石炭火力発電所の保有株式を売却すると発表した。全体の５１％に相当する規模で、チェコのセブン・グローバル・インベストメンツと売却合意書に署名した。ベトナム当局の…