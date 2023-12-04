【バンコク時事】タイ小売り大手セントラル・リテール・コーポレーション（ＣＲＣ）は４日、同社傘下のスーパーマーケット「トップス」ブランドで、環境に配慮した営業体制を強化する一環として、ドイツ国際物流大手ＤＨＬエクスプレス提携し、電気自動車（ＥＶ）配送車の使用を…