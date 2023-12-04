伊藤忠、系統用蓄電池ファンド創設 東京都出資、１００億円規模
2023年12月04日18時01分
伊藤忠商事は４日、英ファンドと共同で系統用蓄電池専業ファンドを年内に創設すると発表した。東京都も出資する官民連携ファンドで、銀行やエネルギー関連企業などからも出資を募り、１００億円規模のファンドとする予定。まとまった規模の投資が必要な蓄電池を国内で増設するため、資金調達手段を多様化する。
伊藤忠、系統用蓄電池ファンド創設 東京都出資、１００億円規模
2023年12月04日18時01分
伊藤忠商事は４日、英ファンドと共同で系統用蓄電池専業ファンドを年内に創設すると発表した。東京都も出資する官民連携ファンドで、銀行やエネルギー関連企業などからも出資を募り、１００億円規模のファンドとする予定。まとまった規模の投資が必要な蓄電池を国内で増設するため、資金調達手段を多様化する。
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