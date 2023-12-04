【バンコク時事】タイで「ラミナ」ブランドの自動車用遮光フィルムなどを輸入販売するテクノ・セル（フレイ）は、サンルーフ専用遮熱・遮光フィルム「ラミナ・パワー・サンルーフ」を発売した。チャンナパー最高経営責任者（ＣＥＯ）がバンコク近郊で開催中の自動車や二輪車の大…