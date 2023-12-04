岸田首相、ＡＩ向け半導体供給増を要望
2023年12月04日17時43分
岸田文雄首相は４日、米半導体大手エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（ＣＥＯ）と首相官邸で面会した。首相は、同社が手がけ、生成ＡＩ（人工知能）のデータ処理に用いられる画像処理半導体（ＧＰＵ）の供給増を要望。フアン氏は「需要は多いが、できる限り日本に供給したい」と応じた。両者は、生成ＡＩの大規模言語モデル（ＬＬＭ）についても意見交換した。
岸田首相、ＡＩ向け半導体供給増を要望
2023年12月04日17時43分
岸田文雄首相は４日、米半導体大手エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（ＣＥＯ）と首相官邸で面会した。首相は、同社が手がけ、生成ＡＩ（人工知能）のデータ処理に用いられる画像処理半導体（ＧＰＵ）の供給増を要望。フアン氏は「需要は多いが、できる限り日本に供給したい」と応じた。両者は、生成ＡＩの大規模言語モデル（ＬＬＭ）についても意見交換した。
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