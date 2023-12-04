化石賞「コメント控える」 松野官房長官
2023年12月04日17時41分
松野博一官房長官は４日の記者会見で、国際的な環境ＮＧＯが地球温暖化対策に消極的な国に贈る「化石賞」に日本を選んだことに関し、「民間団体の活動の一つ一つに政府としてコメントすることは差し控えたい」と述べた。その上で、温室効果ガス排出を実質ゼロにする「ネットゼロ」目標に触れ、「アジアでわが国の技術や金融力を総動員してリードしていく」と強調した。
化石賞「コメント控える」 松野官房長官
2023年12月04日17時41分
松野博一官房長官は４日の記者会見で、国際的な環境ＮＧＯが地球温暖化対策に消極的な国に贈る「化石賞」に日本を選んだことに関し、「民間団体の活動の一つ一つに政府としてコメントすることは差し控えたい」と述べた。その上で、温室効果ガス排出を実質ゼロにする「ネットゼロ」目標に触れ、「アジアでわが国の技術や金融力を総動員してリードしていく」と強調した。
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