衆院選改革、１８日に報告書 与野党
2023年12月04日17時33分
与野党６党による衆院選挙制度協議会（座長・逢沢一郎自民党選挙制度調査会長）は４日、国会内で会合を開き、１８日に報告書をまとめることを決めた。現行の小選挙区比例代表並立制の評価や地方への議員定数配分の在り方を中心に、有識者からの意見聴取も踏まえた内容とする。協議会は今年２月に初会合を開き、議論を進めてきた。
衆院選改革、１８日に報告書 与野党
2023年12月04日17時33分
与野党６党による衆院選挙制度協議会（座長・逢沢一郎自民党選挙制度調査会長）は４日、国会内で会合を開き、１８日に報告書をまとめることを決めた。現行の小選挙区比例代表並立制の評価や地方への議員定数配分の在り方を中心に、有識者からの意見聴取も踏まえた内容とする。協議会は今年２月に初会合を開き、議論を進めてきた。
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