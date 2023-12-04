【クアラルンプール時事】マレーシア投資開発庁（ＭＩＤＡ）と医薬品製造会社ノブジェン・オンコロジー（ノブジェン）は４日、同社が米食品医薬品局（ＦＤＡ）から強力な腫瘍治療薬を専門的に製造する施設として承認されたと共同発表した。同社はこれにより、マレーシアで初、東…