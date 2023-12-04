【ジャカルタ＝時事】アジア開発銀行（ＡＤＢ）は３日、丸紅が運営に参画するインドネシア西ジャワ州のチレボン石炭火力発電所（チレボン１、発電容量６６万キロワット）に関し、当初予定よりも７年早い２０３５年に閉鎖することで、同国政府や事業者と枠組み合意を結んだと発表…
丸紅参画のチレボン石炭火力発電所、３５年に早期閉鎖 ＣＯ…
【ジャカルタ＝時事】アジア開発銀行（ＡＤＢ）は３日、丸紅が運営に参画するインドネシア西ジャワ州のチレボン石炭火力発電所（チレボン１、発電容量６６万キロワット）に関し、当初予定よりも７年早い２０３５年に閉鎖することで、同国政府や事業者と枠組み合意を結んだと発表…
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