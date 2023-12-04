【ハノイ時事】大手国有銀行のベトナム工商銀行（ヴィエティンバンク）は１日、日本の金融大手三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（ＭＵＦＧ）との間で、ベトナムにおけるＥＳＧ（環境・社会・企業統治）の促進で協力覚書を交わしたと発表した。ＭＵＦＧの協力を得て、ヴィエテ…
ＥＳＧ促進へ資金１０億ドル 三菱ＵＦＪが協力―ベトナム工…
【ハノイ時事】大手国有銀行のベトナム工商銀行（ヴィエティンバンク）は１日、日本の金融大手三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（ＭＵＦＧ）との間で、ベトナムにおけるＥＳＧ（環境・社会・企業統治）の促進で協力覚書を交わしたと発表した。ＭＵＦＧの協力を得て、ヴィエテ…
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