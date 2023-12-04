【香港時事】中国新興電気自動車（ＥＶ）メーカーの小鵬汽車（広東省広州市）が１日発表した１１月の納車台数は、前年同月実績の３．５倍となる２万００４１台で、２カ月連続で２万台の大台を上回った。

中型ＳＵＶ（スポーツ用多目的車）「小鵬Ｇ６」と「Ｇ９」の売れ行き好…