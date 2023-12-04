【バンコク時事】タイの電力会社ＢＣＰＧは４日、日本国内９カ所の全ての太陽光発電施設と発電所の運転・保守サービスなどを行う子会社２社を売却すると発表した。

ＢＣＰＧのニワット最高経営責任者（ＣＥＯ）兼社長によると、今月１日に欧州の再生可能エネルギー発電事業を…