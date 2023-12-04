【バンコク時事】タイ政府系住宅銀行傘下の不動産情報センター（ＲＥＩＣ）がこのほど集計したタイ全国における２０２３年第３四半期の住宅市場指数は８２．５ポイント（２０１２年＝１００ポイント）と、前年同期比１３．６％低下した。８四半期ぶりのマイナスとなった。

同…