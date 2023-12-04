トヨタ、欧州で新車２割ＥＶへ ２６年までに６車種に拡充
2023年12月04日15時11分
【ロンドン時事】トヨタ自動車は４日、２０２６年までに欧州で販売する電気自動車（ＥＶ）を６車種に拡充すると発表した。これにより、ＥＶの販売は新車全体の２割に当たる年２５万台以上を見込む。３５年までに化石燃料を使う新車の販売を原則禁止する欧州連合（ＥＵ）の方針に対応する。
トヨタ、欧州で新車２割ＥＶへ ２６年までに６車種に拡充
2023年12月04日15時11分
【ロンドン時事】トヨタ自動車は４日、２０２６年までに欧州で販売する電気自動車（ＥＶ）を６車種に拡充すると発表した。これにより、ＥＶの販売は新車全体の２割に当たる年２５万台以上を見込む。３５年までに化石燃料を使う新車の販売を原則禁止する欧州連合（ＥＵ）の方針に対応する。
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