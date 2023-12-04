２００円安の３万３２３１円２７銭 ４日の平均株価
2023年12月04日15時08分
４日の東京株式市場の日経平均株価は、３万３２３１円２７銭と前週末終値比２００円２４銭安で終わった。出来高は概算で１３億１５００万株。
２００円安の３万３２３１円２７銭 ４日の平均株価
2023年12月04日15時08分
４日の東京株式市場の日経平均株価は、３万３２３１円２７銭と前週末終値比２００円２４銭安で終わった。出来高は概算で１３億１５００万株。
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