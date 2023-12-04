【香港時事】中国電気自動車（ＥＶ）大手の比亜迪（ＢＹＤ、広東省深セン市）が１日発表した１１月の新エネルギー車（ＮＥＶ）の新車販売台数（速報値）は、前年同月比３１％増の３０万１９０３台となり、２カ月連続で３０万台の大台を上回った。上昇率は前月（３８．６％）から…