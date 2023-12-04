男子ゴルフの最新世界ランキングが３日付で発表され、松山英樹は前週から一つ下げて４２位だった。久常涼は二つ上げて７９位。欧州ツアー（ＤＰワールドツアー）のオーストラリア・オープンを２位で終えた星野陸也が１１２位から９２位に浮上した。中島啓太は９４位、蝉川泰果は１１２位。

１位はスコッティー・シェフラー（米国）で変わらず。 （時事）