住友化学、シクロヘキサノン事業撤退 業績改善策の一環
2023年12月04日11時49分
住友化学は４日、業績改善策の一環で、合成繊維原料のシクロヘキサノン事業から撤退すると発表した。愛媛県新居浜市の製造設備を２０２４年３月末をめどに停止する。原材料価格高騰や市況低迷で、安定的な収益確保が難しくなった。これにより、数十億円規模の収益改善効果が出るとみられる。
住友化学、シクロヘキサノン事業撤退 業績改善策の一環
2023年12月04日11時49分
住友化学は４日、業績改善策の一環で、合成繊維原料のシクロヘキサノン事業から撤退すると発表した。愛媛県新居浜市の製造設備を２０２４年３月末をめどに停止する。原材料価格高騰や市況低迷で、安定的な収益確保が難しくなった。これにより、数十億円規模の収益改善効果が出るとみられる。
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