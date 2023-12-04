４日午前の東京外国為替市場の円相場は、一時１ドル＝１４６円台前半に大幅上昇し、９月中旬以来、約３カ月ぶりの円高・ドル安水準となった。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利上げが終了するとの観測から米長期金利が低下。日米の金利差縮小が意識され、円買い・ドル売りが強まった。午前１１時現在は１４６円６４～６４銭と前週末比１円６２銭の円高・ドル安。