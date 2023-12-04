中国で新型コロナウイルス対策の厳しい行動制限のため使用されていた行動追跡アプリ「健康コード」が、ウィズコロナ移行後１年ぶりに再びお目見えした。河南省共産党委員会の機関紙「河南日報」系列のニュースサイト「頂端新聞」は２日、広東省や四川省、福建省、陝西省などの住…
中国各地で「健康コード」が再稼働 理由は不明
中国で新型コロナウイルス対策の厳しい行動制限のため使用されていた行動追跡アプリ「健康コード」が、ウィズコロナ移行後１年ぶりに再びお目見えした。河南省共産党委員会の機関紙「河南日報」系列のニュースサイト「頂端新聞」は２日、広東省や四川省、福建省、陝西省などの住…
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