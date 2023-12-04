中国北京市で開かれた第１回中国国際サプライチェーン促進博覧会が２日、５日間の会期を終えて閉幕した。主催した中国国際貿易促進委員会（中国貿促会）の張少剛副会長は会見で、サプライチェーン（供給網）の上中下流の接続、大中小企業の相互理解、産学協力、中外企業の相互作…
内外企業の協力、相互理解で進展 １５００億元規模の協定調…
中国北京市で開かれた第１回中国国際サプライチェーン促進博覧会が２日、５日間の会期を終えて閉幕した。主催した中国国際貿易促進委員会（中国貿促会）の張少剛副会長は会見で、サプライチェーン（供給網）の上中下流の接続、大中小企業の相互理解、産学協力、中外企業の相互作…
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