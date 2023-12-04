ベラルーシ大統領が訪中 ウクライナ巡り習氏と会談へ
2023年12月04日00時23分
ベラルーシ大統領が訪中 ウクライナ巡り習氏と会談へ
2023年12月04日00時23分
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ウォール・ストリート・ジャーナル