【ジャカルタ＝時事】インドネシア火山地質災害対策局は３日、西スマトラ州のマラピ山（高さ２８９１メートル）が同日午後２時５４分（日本時間同４時５４分）に噴火したと発表した。噴火は地鳴りを伴い、火山灰が火口上空３０００メートルまで噴き上げた。

同局はマラピ山の…