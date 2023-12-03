初日から首位を守ってきた中島は、１打及ばず２位。蝉川と並んでいた１７番で１メートル強のバーディーパットがカップに蹴られてリードを許すと、１８番でも追い付けなかった。「後半は全体的にパットのタッチが強かった」と振り返った。ただ、４日間自分のペースを乱さず賞金王として堂々と戦い、「自分との戦いには勝てたんじゃないかと思う」。

１４日からは来季の米ツアー出場権が懸かる予選会に挑む。「気持ちを切らさず、もう１試合頑張る」と気合を入れていた。