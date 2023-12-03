伊藤、高梨ら個人第２戦 Ｗ杯ジャンプ女子
2023年12月03日17時35分
【リレハンメル（ノルウェー）時事】ノルディックスキーのワールドカップ（Ｗ杯）ジャンプ女子は３日、ノルウェーのリレハンメルで個人第２戦（ＨＳ１４０メートル、Ｋ点１２３メートル）が行われ、第１戦を制した伊藤有希（土屋ホーム）、高梨沙羅（クラレ）らが臨む。
日本勢は他に丸山希（北野建設）、一戸くる実（ＣＨＩＮＴＡＩ）、宮嶋林湖（松本大）、勢藤優花（北海道エネルギー）が登場。
伊藤、高梨ら個人第２戦 Ｗ杯ジャンプ女子
2023年12月03日17時35分
【リレハンメル（ノルウェー）時事】ノルディックスキーのワールドカップ（Ｗ杯）ジャンプ女子は３日、ノルウェーのリレハンメルで個人第２戦（ＨＳ１４０メートル、Ｋ点１２３メートル）が行われ、第１戦を制した伊藤有希（土屋ホーム）、高梨沙羅（クラレ）らが臨む。
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