任期満了に伴う福井市長選が３日告示され、いずれも無所属新人で元福井県議の鈴木宏治氏（５０）＝参政推薦＝と、元副市長の西行茂氏（６９）＝自民、立民、公明、国民推薦＝の２人が立候補を届け出た。投開票は１０日。