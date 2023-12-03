Ｊ１得点ランキング（全日程終了）
2023年12月03日17時21分
１アンデ（Ｍ）２２
１大 迫（神）２２
３ユンカ（名）１６
４ディエ（Ｆ）１５
５鈴 木（鹿）１４
５細 谷（柏）１４
７大 橋（湘）１３
８浅 野（札）１２
８レオセ（Ｃ）１２
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2023年12月03日17時21分
１アンデ（Ｍ）２２
１大 迫（神）２２
３ユンカ（名）１６
４ディエ（Ｆ）１５
５鈴 木（鹿）１４
５細 谷（柏）１４
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８浅 野（札）１２
８レオセ（Ｃ）１２
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