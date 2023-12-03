【上海時事】中国民間不動産調査大手の中国指数研究院が１日発表した１１月の住宅価格動向によれば、中国主要都市では中古住宅価格の下落基調が続く一方、新築物件の価格は３カ月連続で上昇した。調査対象となった１００都市の中古住宅平均価格は１平方メートル当たり１万５４０…