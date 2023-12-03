新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）が開催した「アジア・ゼロエミッション共同体（ＡＺＥＣ）」に関するセミナー。右端が山下尚人ＮＥＤＯバンコク事務所次長兼ジャカルタ事務所長＝１１月３０日、ジャカルタ