【ジャカルタ＝時事】新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）は１１月３０日と１２月１日の両日、ジャカルタで日本政府が推進する「アジア・ゼロエミッション共同体（ＡＺＥＣ）」に関するセミナーを開催した。インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポールの日…
「アジア・ゼロエミッション共同体」セミナーを開催 ＮＥＤ…
【ジャカルタ＝時事】新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）は１１月３０日と１２月１日の両日、ジャカルタで日本政府が推進する「アジア・ゼロエミッション共同体（ＡＺＥＣ）」に関するセミナーを開催した。インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポールの日…
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