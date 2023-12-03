名古屋―柏の開始遅れる Ｊ１
2023年12月03日14時45分
３日のＪ１最終節、名古屋―柏（岐阜メモリアルセンター長良川競技場）は、競技場敷地内での事故のため試合開始時間が午後２時から午後２時４５分に変更された。Ｊリーグが発表した。
名古屋―柏の開始遅れる Ｊ１
2023年12月03日14時45分
３日のＪ１最終節、名古屋―柏（岐阜メモリアルセンター長良川競技場）は、競技場敷地内での事故のため試合開始時間が午後２時から午後２時４５分に変更された。Ｊリーグが発表した。
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